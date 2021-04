InfoFragili: un inizio da 2.000 telefonate all’ora

2.000 telefonate all’ora.

“Questa la media di “avvio” di Infofragili, il servizio telefonico che la USL Toscana Sud Est ha messo a disposizione da stamani alle 8 dei cittadini fragili e delle loro famiglie – ha annunciato stamani il Direttore Amministrativo Francesco Ghelardi in video conferenza da Siena. Proprio nella nostra sede di questa città, abbiamo attivato 20 postazioni che rispondono al numero verde 800432525. Il nuovo servizio è riservato alle persone con elevata fragilità della Asl Tse e a persone (sempre con elevata fragilità) che, pur avendo un’altra residenza e quindi una diversa Asl, sono seguite da servizi della Toscana Sud Est”.

L’azienda ricorda che Infofragili risponde alle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì.

Il suggerimento, per evitare prevedibili attese soprattutto in questa fase iniziale, è di utilizzare le fasce orarie meno affollate, ad esempio il secondo pomeriggio.

Ghelardi ha ricordato che fino a stamani le prime dosi somministrate finora nella Asl Tse sono state 146.000 di cui 60mila nella provincia di Arezzo, 45mila in quella di Siena (alle quale vanno aggiunte quelle dell’azienda universitari senese) e 40mila in quella di Grosseto.

Dai vaccini fatti a quelli programmati.

Da oggi al 25 aprile, la Usl Toscana Sud Est ha in calendario 3.500 vaccinazioni con AstraZeneca (fascia età 70 – 79 anni), 2.500 con Pfizer (over 80), 5.000 ancora con Pfizer (estremamente vulnerabili) e 4.000 con Moderna.

Si ricorda che da ieri sul sito aziendale e al link https://www.uslsudest.toscana.it/le-f-a-q-sulla-vaccinazione-covid-per-i-soggetti-fragili , è disponibile una sezione dedicata alle domande più frequenti e diffuse che stanno arrivando all’azienda. Sezione che può essere utile per una verifica prima di telefonare al numero verde.

Per facilitare l’uso di Infofragili, su Youtube è disponibile un video: https://youtu.be/tfJh28tfTFk