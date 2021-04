La vaccinazione va in scena al Teatro Tenda

Il Teatro Tenda torna a nuova vita. In tempo di Covid lascia da parte la sua vocazione allo spettacolo e diventa sede della campagna vaccinale della Asl Tse, grazie alla collabiorazione del Comune di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo. Domani mattina inizia questa nuova attività che oggi pomeriggio è stata presentata dalla vice Sindaca di Arezzo, Lucia Tanti e dalla Direttrice Sanitaria della Asl Tse, Simona Dei.

“Ci auguriamo che sia l’inizio della fine del Covid – ha detto Tanti. Imbocchiamo la strada per il ritorno alla normalità e lo facciamo in un luogo che rappresenta attività sacrificate dalla pandemia: spettacolo e cultura”. La vice Sindaca di Arezzo ha sottolineato la collaborazione con Asl Tse: “più sedi ci chiederete e più ve ne daremo”.

La Direttrice sanitaria della Asl Tse ha sottolineato che il Teatro Tenda “rappresenta un ulteriore punto per proteggere i cittadini” e che “la campagna vaccinale sta prendendo quota: stiamo aumentando postazioni e sedi. Questa del Teatro Tenda ne ha 10 e in questo fine settimana, nella sola città di Arezzo, vaccineremo al Palaffari, al Teatro Tenda, al San Donato e a domicilio. Ringraziamo il Comune di Arezzo per la costante collaborazione”.