Insalata di fregole e cruditè di zucchine

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Siamo in piena estate e cosa può esserci di meglio di una insalata fresca, stuzzicante, saporita, genuina e sana, con verdurine di stagione?

Un piatto unico perfetto da gustare a casa, in spiaggia, in monoporzione da aperitivo od antipasto, sempre ottima!!

Vi propongo quindi una fregola rustica tipica sarda abbinata ad una crudité di zucchine e pomodori, alle proteine dei ceci ed al sapore morbido e cremoso dell’avocado che gli conferisce gusto e proprietà nutrizionali al top, ve ne innamorerete…parola mia!!

INGREDIENTI(per circa 4 persone):

200 gr fregola tradizionale sarda

80/100 gr tonno sott’olio extra vergine top qualità

150 gr ceci cotti al vapore

4 zucchine piccole chiare e tenere

4 pomodori tipo ‘grappolo’ maturi ma sodi

1 avocado grande maturo o 2 medio-piccoli

Il succo di 1 limone grande biologico

1 manciata colma di basilico fresco

Olio extra vergine quanto basta

Sale, pepe grattugiato fresco

PREPARAZIONE:

Lessare la fregola in abbondante acqua salata finché non risulterà cotta ma leggermente al dente. Scolare e passare un paio di secondi al colino sotto acqua fredda corrente quindi sgocciolare perfettamente in una insalatiera grande e capiente.

Irrorare con circa 3 cucchiai di succo di limone ed olio extra vergine quanto basta. Lasciar raffreddare completamente mescolando bene ogni 5 minuti con un forchettone di legno.

Nel frattempo lavare e pulire le zucchine, dividerle in 4 e tagliarle a fettine sottili in una ciotola piccola. Condire con uno/due cucchiai di limone.

Preparare una dadolata di pomodori e basilico fresco in un’altra ciotola e Condire con sale, pepe, olio extra vergine. Da ultimo pulire l’avocado e tagliare a fette o spicchietti non troppo sottili, condire con il succo di limone rimasto.

Quando la fregola sarà perfettamente fredda aggiungere i ceci asciutti, la crudité di zucchine e la dadolata di pomodori e basilico sgocciolandoli eventualmente dal liquido che avranno formato sul fondo della ciotola. Mescolare benissimo quindi unire il tonno sgocciolato, girare di nuovo e regolare di sale e pepe se necessario.



Tutti gli ingredienti dovranno essere perfettamente amalgamati.

Versare l’insalata così ottenuta in un vassoio o ciotola grande di vostro gradimento, ultimare con l’avocado e decorare con un ciuffo di basilico fresco.

L’idea in più: potete creare 4 o tante piccole monoporzioni su ognuna delle quali adagerete qualche fettina di avocado ed una foglia di basilico.