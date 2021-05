Insalata di quinoa rossa al profumo di menta e limone

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Un’alternativa fresca, leggerissima e proteica (per di più gluten free!) al pranzo, cena o spuntino in qualunque momento della giornata!

La quinoa è un cereale che adoro e che ha tantissimi benefici nutrizionali, è priva di glutine quindi perfetta per le intolleranze, mantiene a lungo il senso di sazietà anche per chi guarda alla linea ed è un’ottima fonte proteica!!

Un piatto sfizioso e sano, con un tocco di menta e limone che lo rendono appetitoso e fresco per una esplosione di gusto e salute. Ho aggiunto in più a questa strepitosa insalata delle uova sode così da renderla un vero e proprio piatto unico perfetta per tutti e in particolar modo per gli amanti del fitness come me, da provare!

Si conserva almeno 3/4 giorni in frigo in un contenitore di vetro o plastica alimentare con chiusura ermetica.

Mi raccomando servitela bella fresca, la adorerete!

INGREDIENTI(per 4 persone) :

250 gr quinoa rossa

120 gr scaglie grana stagionato almeno 30 mesi

800 gr circa zucchine chiare(dimensioni medio/piccole)

Olio extra vergine q.b.

Sale

Il succo spremuto fresco di un limone medio/grande

1 mazzetto di menta fresca

3 o 4 uova sode(facoltative)

Pepe macinato fresco a piacere

PREPARAZIONE:

Primissima cosa sciacquate A LUNGO la quinoa in un colino a maglie fitte sotto acqua fredda corrente, questo passaggio è importantissimo per rimuovere il sapore leggermente amarognolo di questo favoloso cereale.



Nel frattempo mettere a bollire una pentola di acqua capiente dove lessare la quinoa ed un altra pentola dove scottare le zucchine.

Al bollore mettere giù in una pentola le zucchine lavate, pulite e divise ognuna in 4 e la quinoa nell’altra pentola.

Considerate che la quinoa deve cuocere circa 15 minuti o comunque dovete scolarla leggermente al dente. Le zucchine invece saranno pronte prima, cuoceranno in circa 10 minuti -anche queste devono essere leggermente croccanti- quindi scolarle e passarle velocemente sotto acqua fredda per bloccare la cottura e lasciarle a raffreddare completamente su diversi fogli di carta assorbente da cucina per tamponare tutta l’acqua in eccesso.

Scolare la quinoa, passarla velocemente sotto acqua fredda corrente quindi lasciarla raffreddare in una insalatiera molto capiente foderata con diversi fogli di carta resistente da cucina, anche qui dobbiamo drenare tutto il liquido in eccesso, è importantissimo per la riuscita ottimale del piatto.

Una volta perfettamente fredde sia quinoa che zucchine travasare la quinoa in una insalatiera grande, condirla con qualche cucchiaio di olio extra vergine di oliva e sale quanto basta, mescolare benissimo. Tritare finemente a coltello la menta senza saldarla troppo, unirla alla quinoa ed amalgamare.

Tagliare le zucchine a tocchettini non troppo sottili ed unire anche queste alla quinoa insieme al succo di limone ed al grana che avrete grattugiato in scaglie grandi.

Regolare di sale e a vostro gusto se volete potete aggiungere ancora un pó di olio extra vergine.



Lasciar riposare in frigo almeno un’oretta.

Servire ogni porzione con le uova sode divise in quarti ed una macinata fresca di pepe aromatico a piacere.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci