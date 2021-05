Investe pedone e si da’ alla fuga

Nel tardo pomeriggio di sabato una donna di 53 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava in via Tolomeo.

Dopo aver provocato l’incidente l’automobilista si è dato alla fuga mentre la donna veniva soccorsa da alcuni passanti. Successivamente è sopraggiunta anche un’autoambulanza. La vittima è stata giudicata in serie condizioni ma non è in pericolo di vita.

Gli uomini della Polizia Municipale, intervenuti sul posto, hanno avviato subito le indagini per cercare di risalire all’identità del responsabile. Sono state acquisite le immagini di alcune telecamere posizionate nella zona che potrebbero portare presto all’identificazione del pirata: una donna alla guida di un fuoristrada di colore bianco