Nuove Acque: lavori alla rete idrica di Sansepolcro lunedì 24 maggio

Lunedì prossimo 24 maggio saranno eseguiti lavori di manutenzione all’acquedotto del Comune di Sansepolcro, quindi, nella fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 17.00, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica in Via Marcellli, loc. Ca’ di Nardo, via Corsidoni, via Inghirami, via Tiberina Sud, via della Montagna, via Pichi, via Dogana Vecchia, via Madonna della Legna, via A. d’Anghiari, via Meucci, via Kennedy, via M.T. di Calcutta, via Gandhi, Piazza Allende e via di Palazzolo.

Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle tubazioni.