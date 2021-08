La CorOrchestra inaugura le iniziative collaterali di Cortonantiquaria 2021

Voluta fortemente dall’Assessore alla Cultura Francesco Attesti e dall’amministrazione del Comune di Cortona, la CorOrchestra (nome che rievoca la parola cuore – in latino cor – e il nome della città di origine) nasce nella primavera del 2020 all’interno dell’Associazione Amici della musica di Cortona-Camucia.

L’intento è stato quello di creare una formazione che avesse radici nel comune di Cortona e agisse nel settore culturale/musicale attraverso un’orchestra stabile in grado di aggregare e valorizzare le migliori risorse del territorio. L’orchestra si è specializzata nell’interpretazione della produzione musicale dal periodo Barocco a tutto il XX secolo, organizzando concerti di alto livello artistico nello stile della tradizione culturale della musica europea; in tutte le esibizioni l’orchestra ricerca l’esecuzione fedele alle idee del compositore per rendere ogni concerto un momento indimenticabile per il pubblico a cui si rivolge, sia locale sia internazionale.

Nell’estate 2020 l’Orchestra ha partecipato agli eventi Not(t)e sotto le stelle in formazioni da camera di fiati e archi e in formazione sinfonica, proponendo programmi con musiche di Bizet, Elgar, Mendelssohn, Rossini, Tchaikovsky, Verdi, diretta dai maestri Roberto Michele Baldo, Paolo Belloli e Pavel Gorajski. E’ stata poi chiamata ad interpretare le musiche di Morricone sotto la direzione del maestro Francesco Santucci al Festival per l’ambiente di Rocca Priora (RM). Nonostante la difficile situazione dei teatri e della musica causata dal COVID19, l’orchestra e l’Assessore alla cultura del Comune di Cortona Francesco Attesti hanno avuto la forza di programmare e trasmettere online l’evento Listen, look, live MAEC realizzato a Capodanno con musiche di Beethoven, Mascagni, Mozart, Rossini.

Quest’anno l’orchestra apre ufficialmente le iniziative collaterali di Cortonantiquaria 2021:

• Ingresso euro 8,00 (il biglietto dà diritto all’ingresso in Mostra) | Ridotto euro 5,00

• Prenotazione obbligatoria presso Cortona Sviluppo, Tel. 0575 630158 (dal lunedì al venerdì), oppure via mail: [email protected]

• Green pass richiesto

• Ingresso ridotto per possessori di biglietto Trenitalia

Iniziative collaterali

Venerdì 20 agosto ore 21.15

Cortona | Centro Convegni Sant’Agostino

Via Guelfa, 40 (in caso di maltempo l’iniziativa avrà luogo al Teatro Signorelli)

Concerto inaugurale Cor-Orchestra

Le 4 stagioni di Vivaldi

Voci narranti a cura del Piccolo Teatro di Cortona, Donella Baccheschi e Ferdinando Fanfani