Temperature elevate e assenza di piogge: Nuove Acque fa appello al corretto uso dell’acqua

AREZZO. In questa estate 2021, che ha fatto registrare un’eccezionale ondata di calore con temperature al di sopra della normale media stagionale ed una cronica assenza di precipitazioni piovose, Nuove Acque si rivolge ai propri utenti per raccomandare comportamenti virtuosi e un corretto uso dell’acqua.

Sino ad oggi, il servizio è stato costantemente garantito in tutto il territorio servito (la provincia di Arezzo e parte del senese) anche grazie agli interventi messi in campo, in primis l’approvvigionamento idrico dall’invaso di Montedoglio, che garantisce sia qualità che quantità. Ma se il rispetto della risorsa e l’attenzione ad evitare sprechi sono da sempre degli obiettivi perseguiti dal gestore, oggi – con il perdurare della calura e la mancanza di piogge – questi principi devono essere sempre più condivisi da e con tutti.

Per questo, Nuove Acque invita i propri utenti a mettere in pratica alcuni semplici consigli, che oltre ad essere “amici dell’ambiente” diventano anche utili per l’economia familiare, consentendo di tradurre il risparmio anche in bolletta.

Nel portale lamiacqua.it, curato dal gestore per divulgare nozioni e curiosità sul mondo dell’acqua, al seguente link https://www.lamiacqua.it/risparmiare-acqua-in-casa, è possibile visionare un semplice vademecum con 9 consigli per risparmiare acqua in casa: basti pensare che scegliere la doccia al posto della vasca da bagno permette di utilizzare una quantità di acqua notevolmente inferiore, 80 litri in media per la prima e 150 per la seconda.