La Notte Europea dei Ricercatori fa tappa a Casa Bruschi

Venerdì 24 settembre appuntamento con la presentazione del restauro dello storico Libro degli Statuti Aretini, unica edizione cinquecentina stampata in Arezzo, datata 1536 e parte della collezione Bruschi.

AREZZO. Venerdì 24 settembre, alle ore 17:30, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi propone un appuntamento gratuito per scoprire e approfondire il restauro recentemente effettuato sul volume “Liber Statutorum Arretii”, unica edizione cinquecentina stampata in Arezzo, datata 1536 e parte della collezione Bruschi.

Interverranno Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi, Julie Guilmette, restauratrice di opere su carta e pergamena e Piero Scapecchi, bibliotecario esperto di incunaboli. La presentazione del volume e dei lavori di restauro sarà seguita dal prezioso intervento musicale dei Maestri Roberto Pasquini al flauto e Alessio Tiezzi al pianoforte, su arie di Verdi e Bizet.

In base alle vigenti normative nazionali, l’accesso agli eventi e agli spazi del Museo Bruschi è regolato da specifiche modalità di visita in sicurezza, per questo è consigliata la prenotazione contattando lo 0575354126 o scrivendo a [email protected] Maggiori dettagli sul sito www.fondazioneivanbruschi.it