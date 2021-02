La Senatrice Tiziana Nisini Sottosegretario di Stato del Governo Draghi, le congratulazioni della Lega di Arezzo

Il commissario provinciale della Lega di Arezzo, Avv. Matteo Grassi, a nome di tutti i militanti e i sostenitori delle Sezioni, si congratula con la Senatrice Tiziana Nisini per la sua nomina a Sottosegretario di Stato del Governo Draghi.

L’incarico esecutivo riporta Arezzo e la Toscana al centro della scena politica nazionale. L’impegno di Tiziana, prima nella Giunta aretina e poi sui banchi del Senato, si è caratterizzato per un intenso rapporto con il territorio e con le più stringenti criticità determinate dalle condizioni di fragilità e dalle contingenze legate all’emergenza sanitaria.

Un percorso, quello della nostra Tiziana, fatto di un lavoro intenso e costante al servizio di tutti, sempre pronta ad ascoltare e, molto spesso, ad intervenire in prima persona ed in silenzio. La nomina di oggi è il riconoscimento che va ad una donna di grandi qualità che, lo sappiamo, saprà onorare il nostro territorio, rappresentandone l’espressione istituzionale più elevata. Un grosso in bocca al lupo per l’impegno che ti aspetta, assicurandoti, come sempre, il nostro pieno sostegno.