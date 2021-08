L’Amen Scuola Basket Arezzo conferma Raul Giommetti

Le parole di Raul Giommetti: "Sono entusiasta di ricominciare una nuova stagione e lottare ancora per la maglia della mia città; abbiamo fatto ottimi innesti per la nuova stagione e sono sicuro che, dopo un anno difficile come quello appena passato, ritroveremmo un altro "uomo" fondamentale per noi."

Ancora una conferma nello scacchiere dell’Amen Scuola Basket Arezzo: coach Evangelisti potrà avere ancora nella propria rosa il centro aretino Raul Giommetti. Nell’ultima complicata stagione Giommetti ha segnato 83 punti per una media di poco superiore ai 5 punti a partita, dando il suo solito importante contributo in fase difensiva e di rimbalzi.

Le parole di Raul Giommetti: “Sono entusiasta di ricominciare una nuova stagione e lottare ancora per la maglia della mia città, abbiamo fatto ottimi innesti per la nuova stagione e sono sicuro che dopo un anno difficile come quello appena passato, ritroveremmo un altro “uomo” fondamentale per noi, ovvero il pubblico. Sono e siamo tutti carichi per iniziare e sono sicuro che lotteremo tutti insieme per raggiungere nuovi obbiettivi e toglierci molte soddisfazioni”.

Intanto il comitato regionale della FIP ha diramato l’elenco delle squadre aventi diritto alla partecipazione alla prossima C Gold, tra le 16 confermati i derby con Fides Montevarchi e Synergy Valdarno, ci sono le novità del Cus Pisa e Dany Quarrata provenienti dalla C Silver e della neonata società del Montecatini Terme Valdinievole Basket che andrà così a sfidare in un derby cittadino il Montecatiniterme Basketball. Nei prossimi giorni saranno diramate anche la formula e le date del campionato.