L’autentica bandiera della pace in mostra a Sansepolcro

SANSEPOLCRO – In occasione della XV Edizione del Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” e del 60° anniversario della prima marcia della Pace, Perugia-Assisi, la città di Sansepolcro, in collaborazione con la Fondazione Aldo Capitini e con il Coordinamento per la Pace di Umbertide, Montone e Lisciano Niccone, esporrà la prima bandiera della Pace creata da Aldo Capitini al Museo Civico.

Si tratta di un evento straordinario che premia il trentennale impegno della città in favore della Cultura della Pace. A 60 anni da quella prima marcia della pace, alla quale Sansepolcro era già presente, la bandiera, tenuta tra gli altri da Aldo Capitini, Giovanni Arpino, Arturo Carlo Jemolo, Renato Guttuso e Italo Calvino sarà a Sansepolcro, unica città in Italia a poter esporre in questo anniversario l’autentica bandiera della pace.

Per Sansepolcro è un grande onore ospitare la tela dei nonviolenti, anche per lanciare un messaggio di pace in un momento storico dove si mostra evidente l’incapacità della guerra a risolvere i conflitti.

La bandiera sarà visibile dal 1 settembre al 23 settembre a quanti visiteranno il Museo.