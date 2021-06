Lavori da lunedì 21 giugno

Da lunedì 21 giugno scattano alcuni lavori stradali con conseguenti modifiche a sosta e circolazione: fino a martedì 22 giugno divieto di sosta con rimozione 24 ore su 24 in largo 2 Giugno dal civico 80 al civico 82.

Fino a lunedì 28 giugno divieto di passaggio per i pedoni nel marciapiede di viale Luca Signorelli dal civico 26/B al civico 26/C e restringimento della limitrofa carreggiata. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a giovedì 1 luglio restringimento della carreggiata a Pratantico nel tratto che va dai civici 50-20 per una lunghezza di 30 metri; senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Pietro Calamandrei dal civico 140 per una lunghezza di 30 metri; divieto di sosta con rimozione in via dell’Orto dal civico 28 per una lunghezza di 20 metri; restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Libia dal civico 12 per una lunghezza di 30 metri; restringimento della carreggiata a Olmo dal civico 405 per una lunghezza di 30 metri; divieto di passaggio per i pedoni nel marciapiede di viale Santa Margherita dal civico 65 per una lunghezza di 10 metri, dal civico 71 per una lunghezza di 10 metri, dal civico 77 per una lunghezza di 10 metri e restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori; in via Vittorio Fossombroni divieto di sosta con rimozione dal civico 6 per una lunghezza di 10 metri, dal civico 4 al civico 5, dal civico 9 per una lunghezza di 10 metri, senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso dal civico 4 al civico 5, restringimento della carreggiata dal civico 10 al civico 12 e dal civico 1 all’intersezione con viale Santa Margherita; restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione nello stradone di Villarada dal civico 33 all’intersezione con viale Santa Margherita. Orari 8,30 – 17,30.

Fino a giovedì 8 luglio divieto di passaggio per i pedoni nel marciapiede di via Ristoro d’Arezzo dal civico 6 al civico 8 e restringimento della carreggiata in via Paolo Uccello. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a martedì 13 luglio divieto di sosta con rimozione in alcuni tratti delle seguenti strade: via del Trionfo, via Montanara, via Amerigo Vespucci, via Ferdinando Magellano, via James Cook, via Curtatone, via Marco Polo, via Alvise dal Mosto, via Andrea Doria, via Malaspina, via Caboto, via Cheren. Orario 8,30 – 18,30. La natura mobile del cantiere potrà comportare la chiusura dei marciapiede, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata.21