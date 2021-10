Le congratulazione della Lega di Arezzo al nuovo Sindaco di Sansepolcro

La vittoria di Sansepolcro rappresenta un successo denso di significati. Il centrodestra, come noto, si è presentato diviso, ma l’appoggio di Lega e Forza Italia ad un candidato di esperienza, competenza e spiccata capacità ha rappresentato la chiave di volta del successo. Il coraggio nella costruzione di una coalizione ampia, fatta di tante esperienze civiche e di un solido appoggio di partiti del centrodestra, assicura a Sansepolcro una maggioranza solida e già pronta alle sfide dei prossimi cinque anni.

La scommessa di una lista unica tra Lega e Forza Italia, fortemente voluta dal commissario provinciale della Lega Matteo Grassi e dal coordinatore provinciale di Forza Italia Bernardo Mennini ha saputo convogliare un livello di consenso importante che ha assicurato una presenza consiliare rilevante.

Ringraziamo Fabrizio Innocenti per la disponibilità mostrata e per la responsabilità assunta, tutti gli Amici della coalizione tra cui, non ne vogliano gli altri, Riccardo Marzi, il commissario regionale Lega On. Mario Lolini per l’incondizionato appoggio alle scelte, anche coraggiose, poste in essere ed il sempre presente appoggio del Sottosegretario Tiziana Nisini.

Coordinamento provinciale

Lega Arezzo