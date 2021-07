Le Notti dell’Archeologia a Subbiano con “Il dono del Mattino” il costume longobardo del morgingab

21 anni sono passati dalla prima edizione di “Le Notti dell’Archeologia” promosse dalla Regione Toscana e 21 anni fa il primo incontro anche al Centro di Documentazione Giano nei locali comunali che furono dell’Opera Pia Boschi, diventati un’antenna eco-museale del Casentino grazie al Gruppo Archeologico Giano. Se l’edizione di quest’anno vuole avere un valore di speranza , l’argomento scelto per il 9 luglio dal Gruppo Archeologico subbianese è in perfetta sintonia, la speranza del futuro guardando al passato con “Il dono del mattino” .

Lorena Venturini del Gruppo subbianese guardando alla storia ricorda le parole del re longobardo Liutprando “Se qualcuno che vive sotto la legge longobarda vorrà dare alla sua sposa il morgingab, nel momento in cui la unirà a sé nelle nozze, stabiliamo così, che il giorno successivo di fronte ai suoi genitori ed agli amici lo mostri con uno scritto validato da testimoni e dica: Ecco, donai questo alla mia sposa come morgingab“, così che in futuro non incorra spergiuro” , ecco è con queste parole che il re, nella sua Leges, stabilisce la forma di consegna da parte dello sposo del morgingab, ossia del dono del mattino, alla sua sposa.

“ Quello che venerdì sera, si potrà scoprire in piazza Castello a Subbiano sarà una costumanza connessa all’istituto del matrimonio pertinente alla cultura germanico-barbarica e specificatamente longobarda, le cui genti, numerose, si erano stanziate nel nostro territorio e della quale ci è pervenuta una discreta documentazione. Ma il morgingab non era soltanto una semplice elargizione di donativi….quindi una curiosità storica che puo’ essere soddisfatta partecipando a questa serata cin ingresso libero con immagini e narrazione di una attenta ricerca condotta anche su ricerche e documenti locali. “Una serata culturalmente importante che si inserisce nel cartellone dell’E..stateInFamiglia promosso dall’Amministrazione Comunale di Subbiano” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Paolo Domini” importante è portare alla luce le attività e le ricerche fatte da questo gruppo che fanno parte del patrimonio archeologico comune da tutelare e proteggere, il tutto con la speranza presto di vedere fruibile di nuovo il centro alla popolazione e alle scuole con i suoi laboratori” . Quindi l’appuntamento è per Venerdì 9 luglio alle 21,15, con ingresso libero, in piazza Castello a Subbiano sotto la Torre Medievale.