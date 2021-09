Le sincronette della Chimera Nuoto iniziano la nuova stagione

AREZZO. Tornano in vasca le sincronette della Chimera Nuoto. Il 20 settembre è il giorno fissato per la ripresa degli allenamenti di nuoto sincronizzato che vedranno le bambine e le ragazze della società aretina ritrovarsi al palazzetto del nuoto per iniziare il percorso in preparazione alle gare regionali in programma nella stagione 2021-2022.

L’avvio dell’attività sarà caratterizzato da una settimana di lezioni gratuite rivolte ad aspiranti sincronette dove sarà possibile verificare il proprio livello natatorio per l’inserimento nei diversi gruppi sportivi e per scoprire una disciplina che sintetizza gli elementi di nuoto, danza e ginnastica.

Gli allenamenti di prova per le atlete nate tra il 2012 e il 2015 sono fissati alle 16.30 di lunedì 20 settembre e di giovedì 23 settembre, per le nate nel biennio 2010-2011 sono in programma alle 15.30 di mercoledì 22 settembre e alle 17.30 di sabato 25 settembre, e per le nate fino al 2009 saranno alle 17.30 di mercoledì 22 settembre e alle 15.30 di sabato 25 settembre.

I corsi di nuoto sincronizzato sono tenuti dall’esperienza dell’allenatrice Karina Taveras che, dopo aver militato nella nazionale della Repubblica Dominicana, è entrata a far parte degli staff tecnici della Chimera Nuoto con l’obiettivo di sviluppare questa disciplina nella città di Arezzo. La preparazione in vasca prevede l’insegnamento di figure e posizioni dove, al tempo di musica, vengono allenate le diverse parti del corpo per sviluppare la tecnica, l’eleganza, la grazia e il ritmo, arrivando a preparare coreografie che vengono poi presentate nelle principali competizioni regionali dove, stagione dove stagione, la squadra aretina sta costantemente migliorando i propri risultati.

Per partecipare alla lezione di prova di nuoto sincronizzato è necessario prenotarsi con un messaggio su WhatsApp al 347/42.49.641 o con una mail a [email protected]

«Il nuoto sincronizzato – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – è una disciplina variegata e divertente che permette di cogliere i benefici dell’ambiente acquatico in uno stimolante contesto agonistico. La nostra volontà è di consolidare questo movimento ad Arezzo e di proporre questo sport a un numero sempre maggiore di bambine e di ragazze, creando una squadra competitiva capace di ben figurare nelle diverse competizioni in programma nel corso della stagione sportiva».