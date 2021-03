Lettera aperta al Presidente di Estra da parte dei Sindaci dei comuni di centro sinistra in Coingas

Gentile Presidente,

Abbiamo appreso dalla stampa dell’ottima performance della gestione Estra, con un utile che aumenta del 107.7 % arrivando così a 24.6 mln, un patrimonio che sale a 392 mln e i ricavi che si attestano sui 770 mln.

Sono numeri di assoluto rilievo che consentiranno ai Comuni soci di aver un maggior dividendo, in questo momento particolarmente prezioso, da poter reinvestire nei territori, in particolare, visto il perdurare della crisi pandemica, a supporto delle situazioni di difficoltà di famiglie ed imprese.

Riteniamo che questo sia un anno davvero particolare perché mentre da un lato l’azienda raggiunge risultati economici importanti, dall’altro una crisi senza precedenti colpisce le attività economiche e l’intero tessuto sociale.

Per questo riteniamo che sia doveroso da parte di Estra, che vede la presenza nella compagine societaria di società pubbliche, provvedere ad un sforzo straordinario, che si concretizzi in un supporto alle situazioni di bisogno che ci sono nei territori. Uno impegno per i territori e nei confronti della popolazione che ben si concilia con i principi contenuti nel Codice Etico di cui Estra si è dotata, in particolare laddove si dice che la Società, in virtù del proprio ruolo pubblico, promuove attività di sostegno finalizzate alla tutela sociale del territorio.

D’altro canto ci sono altre società pubbliche, ad esempio Nuove Acque, che non sono nuove a questo tipo di attività. Già nel precedente bilancio la società ha costituito un fondo di circa 150.000 euro destinato a ridurre le bollette delle persone in difficoltà segnalate dai servizi sociali.

Visto la sensibilità dimostrata negli anni da parte della Società, concretizzatasi nel contributo a numerose attività culturali e sportive, sentiamo il dovere come Sindaci e come cittadini di chiedere, stante la situazione di bilancio favorevole, un ulteriore impegno di Estra a sostegno delle emergenze sociali dei nostri territori, rispondendo così con spirito di servizio a una funzione non solo economica ma anche sociale che ogni impresa dovrebbe possedere.