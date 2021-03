Terranuova Traiana, Nicola Del Grosso nuovo direttore sportivo

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo di collaborazione con Nicola Del Grosso a cui viene affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica e Direttore Sportivo di Prima squadra e Juniores per il proseguimento della stagione sportiva in corso e per la prossima.

Ritornato a Grassina a luglio scorso dove ha contribuito a costruire la squadra militante in serie D, Del Grosso, classe 1956 originario della provincia di Benevento ma fiorentino d’adozione, è reduce da un triennio con la Sangiovannese dove dal 2017 ha ottenuto un prezioso quinto posto con qualificazione ai playoff e due salvezze, una sul campo e una anticipata causa Covid. In precedenza era stato direttore sportivo a Grassina, cogliendo un playoff in Eccellenza con la prima squadra e il titolo regionale Juniores 2017. Dal 2013 è direttore sportivo e poi direttore generale a Scandicci, dopo essere stato prima accompagnatore ufficiale della juniores della Rondinella e poi direttore sportivo nella società biancorossa. Quindi l’esperienza al Fiesolecaldine dove ha vinto il campionato di Promozione e di Eccellenza ed è rimasto per il primo anno di serie D. Infine nel 2012-2013 un anno alla Rignanese, sempre come ds, dove ha vinto il campionato juniores regionale e la Coppa Disciplina.

Indubbiamente un dirigente di notevole spesso e caratura che farà fare al Terranuova Traiana un grosso salto di qualità.

Il club biancorosso nel dargli il benvenuto, formula a Nicola Del Grosso sinceri auguri di buon lavoro.