Linguaggio accogliente ed inclusivo, una mattina di formazione

SANSEPOLCRO – “Le parole per accogliere – breve formazione su linguaggio accogliente ed inclusivo”. E’ il titolo dell’iniziativa formativa in programma venerdì 20 agosto nella Sala del consiglio comunale di Sansepolcro (orario 10 – 12).

L’evento è organizzato dalla Commissione comunale Pari Opportunità, da Chimera Arcobaleno e Rete Ready (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) ed è destinato agli operatori di sportello, associazioni e insegnanti. E’ comunque aperto a tutti e a tutte, con un numero massimo previsto di 30 persone.

“Con l’appuntamento in programma venerdì 20, si conclude un percorso che ha impegnato in questi anni l’amministrazione nel fare tesoro del linguaggio come strumento accogliente e inclusivo – commenta l’assessore alle Pari Opportunità Catia Del Furia – Dopo il ‘Manifesto contro le parole ostili’, ci sembrava utile operare una riflessione specifica sul linguaggio di genere perché le parole sono importanti e altrettanto importante è la consapevolezza all’uso di uno strumento che, ancora in troppi casi, è oggetto di discriminazione”.

“Le parole che si scelgono per nominare e descrivere gli eventi, le persone e i fenomeni, possono produrre conoscenza (o non conoscenza) e pensiero – spiega Veronica Vasarri, presidente di “Chimera Arcobaleno” – Il linguaggio non è uno strumento neutro. Può essere anche un veicolo finalizzato a riprodurre e perpetuare pregiudizi, stereotipi, luoghi comuni, discorsi d’odio o a stimolare aggressività, manipolazione, marginalizzazione. Con questo evento formativo ed informativo si intende promuovere l’utilizzo di un linguaggio corretto, non sessista ed inclusivo di tutte le soggettività, con particolare riguardo all’identità di genere e all’orientamento sessuale, a cura degli attivisti e delle attiviste dell’associazione Chimera Arcobaleno comitato Arcigay Arezzo”.

In occasione dell’iniziativa, sarà consegnato al Comune il “kit dell’accoglienza” composto da braccialetti arcobaleno, laccetti portabadge e adesivi, come simbolo di luoghi inclusivi e persone accoglienti e formate.

Le persone interessate devono prenotarsi entro giovedi 19 agosto telefonando allo 0575 732215 (dal lunedì al venerdì in orario 9-13) o scrivendo a [email protected].