La Provincia di Arezzo Solidale con la comunità di Sant’Anna di Stazzema

La Provincia di Arezzo dopo anni di assenza, in occasione 77° anniversario che si consumò il 12 agosto 1944 che vide l’esercito nazista fucilare a sangue freddo 560 civili, fra i quali molte donne e bambini, partecipa con il Gonfalone decorato di medaglia d’Oro al Valore Militare per onorare le vittime, dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema.

Presenti il Consigliere Provinciale Roberto Bardelli “Breda”, in segno di vicinanza della Provincia di Arezzo e per tenere viva la memoria antifascista, in un luogo simbolo di una disumanità inaudita perché tali orrori non si ripetano mai più in nessun luogo del mondo.