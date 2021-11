M5S: torna anche quest’anno l’appuntamento con Alberi per il Futuro

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Alberi per il Futuro.

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle, nel ringraziare il Comune e il personale degli uffici

competenti per la collaborazione a questo evento, sono lieti di annunciare la partecipazione di Arezzo all’iniziativa nazionale “ Alberi per il futuro ”, promossa dall’associazione

“Gianroberto Casaleggio”.



La nostra città ha già partecipato nel 2017 con la messa a dimora di otto tigli dietro la

biglietteria dello stadio, di fianco alla piscina comunale, nel 2018 con dieci aceri campestri

al nuovo parco di Ceciliano e nel 2019 con nove liriodendron specie tulipifera in zona

Meridiana.



Per la buona riuscita dell’iniziativa resta fondamentale la partecipazione dei cittadini al fine

di sensibilizzare le persone alle tematiche ambientali e al decoro del verde pubblico.

Il prossimo 21 novembre 2021 andremo quindi a mettere a dimora otto alberi al parco del

Foro Boario di Pescaiola e altri due esemplari in via Meattini alla Meridiana , il tutto

senza comportare alcun aggravio alle casse comunali.



Ogni cittadino può partecipare munendosi di guanti e propri attrezzi da casa. Sarà una bella

occasione per trascorrere del tempo insieme, consapevoli di apportare dei benefici

all’ambiente e all’intera comunità.



Incrementare la dotazione di verde della città è quindi un’iniziativa che risponde a varie

esigenze: tutela della salute, del paesaggio, creazione di luoghi di socializzazione e relax,

lotta all’inquinamento, presidio sanitario naturale .



Cosa può fare un albero? Un albero in media può assorbire tra i 15 e i 20 kg di CO2/anno e

produce ossigeno a sufficienza per un anno per 2,5 esseri umani.

Crediamo possano bastare queste considerazioni a far capire l’importanza di questa iniziativa.

Per qualsiasi domanda, richiesta, suggerimento o commento, potete scriverci all’indirizzo

[email protected].