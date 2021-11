Porta Crucifera: assemblea dei soci 2021

Il Consiglio Direttivo del quartiere di Porta Crucifera, convoca l’Assemblea dei Soci per il giorno 18 novembre 2021, in prima convocazione alle ore 20:00 e in seconda convocazione alle ore 21:30, in Arezzo presso la Sala delle Vittorie via San Niccolò, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno

Determinazioni in ordine alla nomina del Rettore Onorario, come da proposta approvata all’unanimità dall’Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2021; Relazione morale del Rettore, relazione sulla gestione e presentazione della situazione economica finanziaria al 30 ottobre 2021: determinazioni inerenti e conseguenti; Attivazione della procedura elettorale per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Provibiri, Collegio dei Revisori per il triennio 2022-2024 con determinazioni in ordine al numero dei componenti del Consiglio Direttivo; Nomina della Commissione elettorale e del Collegio degli Scrutatori; Varie ed eventuali

All’Assemblea potranno partecipare i Soci che sono in regola con il versamento della Quota. Per questo come di consueto tutti coloro che vorranno effettuare il versamento della quota associativa potranno farlo anche la sera stessa prima di accedere all’Assemblea.

Considerato il carattere eccezionale del percorso elettorale, dovuto alla pandemia, ricordiamo a tutti i Quartieristi che potranno votare ed essere votati solo i Soci che saranno in regola con il versamento della Quota associativa al momento in cui si svolge l’Assemblea del 18 novembre 2021.

Fino tanto che non si saranno concluse le operazioni elettorali, le procedure per regolarizzare la posizione associativa, saranno sospese.

Il Consiglio Direttivo