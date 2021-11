Manuela Giotti nuovo Direttore di Zona Valdichiana Aretina

A pochi giorni dal trasferimento della dottoressa Anna Beltrano alla direzione della Medicina di Comunità della ASL Toscana Sud Est, la zona distretto della Valdichiana Aretina ha già il nuovo direttore.

Dal 16 novembre sarà la dottoressa Manuela Giotti a capo di questo importante distretto sanitario che comprende i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana.

“Era un impegno che ci eravamo presi immediatamente dopo il passaggio della dottoressa Anna Beltrano ad altro incarico, dichiara il Direttore Generale della ASL Toscana Sud Est Antonio D’Urso, e credo che con Manuela Giotti abbiamo individuato la persona più adatta a questo ruolo così importante. Una professionista che conosce a fondo le dinamiche dei servizi sanitari territoriali ed è in grado di rispondere alle sfide che ci aspettano in futuro. Desidero esprimere da parte di tutta la Direzione la nostra soddisfazione per questa nomina che è stata assunta d’intesa con la Conferenza Integrata dei Sindaco della Zona Valdichiana Aretina nella seduta del 9 novembre”.

La dottoressa Giotti viene da una lunga esperienza nel territorio, in particolare nel settore dell’Igiene pubblica nell’area della provincia di Siena con incarichi di grande responsabilità in ambito di attività sanitarie di comunità e gestione presidi distrettuali. In questa fase pandemica si è anche occupata del coordinamento delle USCA, di cure primarie e della campagna vaccinale diffusa, con i camper, per tutta l’area senese.

“E’ un incarico che mi inorgoglisce e mi da una grande responsabilità, afferma la dottoressa Manuela Giotti. Desidero in primo luogo ringraziare per la fiducia accordatami dalla Direzione. Mi auguro di essere all’altezza e di poter lavorare in squadra tutti insieme per affrontare questo momento così delicato e particolare.”