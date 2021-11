L’Amen di scena domenica a Montecatini contro la capolista Herons

Domenica 14 Novembre alle ore 18 l’Amen Scuola Basket Arezzo affronterà la trasferta di Montecatini in casa della capolista Herons Basket, nuova realtà della pallacanestro toscana nata quest’estate ma decisa ad avere un ruolo da protagonista in questo campionato di Serie C Gold.

Dopo 6 giornate di campionato infatti, gli Herons si trovano al primo posto con 10 punti in classifica due sopra l’Amen, ma con il dente avvelenato per la prima sconfitta stagionale che Montecatini ha rimediato a Prato domenica scorsa.

La SBA da parte sua è reduce dall’ottima prestazione di sabato scorso quando ha battuto Castelfiorentino ed avrà tutta la determinazione di confrontarsi contro un avversario costruito per inseguire la promozione. Arbitri dell’incontro in programma alle ore 18 nello splendido scenario del PalaTerme di Montecatini saranno i Sigg. Barbarulo di Vinci e Parigi di Firenze.

Sempre in trasferta sarà impegnata anche la Serie D Amen di coach Pasquinuzzi che domenica andrà a far visita al CMB Pino di Firenze. Novità nel roster amaranto, infatti in settimana è stato raggiunto l’accordo con Dimitri Bongini, ex Valdisieve di C Gold, che va a rinforzare l’Amen per dare il proprio contributo alla causa SBA.

Fine settimana a pieno regime per il settore giovanile della Scuola Basket Arezzo, sabato alle 16.30 la prima a scendere in campo sarà la Rosini Impianti Under 15 Eccellenza sul parquet della Virtus Siena, sempre in terra senese ma a Chiusi prima trasferta per la Tecnoil Under 91 Silver di coach Maccanti contro il San Giobbe. Domenica mattina trasferta ad Empoli per l’Under 14 Elite di coach Vezzosi, mentre a San Giovanni Valdarno sponda Synergy ci sarà l’esordio in campionato della Galvar Under 15 Silver.

Altre prime stagionali per la Chimet Under 16 Silver che alle 15.30 ospiterò al Palasport Estra i Dukes Sansepolcro e per l’Under 13 di coach Roggi di scena alle 16 a Calenzano. A chiudere gli impegni ufficiali la trasferta di Lunedi alle 21 della Rosini Impianti Under 19 Eccellenza in cerca di riscatto sul parquet del Costone Siena.

Per il Minibasket Nova Verta amichevole per gli Esordienti 2010 che al Palasport Estra sabato si confronteranno con i parietà della Synergy Valdarno.