Marco Casucci: “Necessario migliorare e valorizzare la stazione di Terontola: un obiettivo che noi auspichiamo da anni”

“L’ambita ed agognata fermata del Frecciarossa alla stazione di Terontola-Cortona-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-ripropone ancor di più un tema che noi abbiamo, negli anni, già affrontato.” “Ci riferiamo-prosegue il Consigliere-al fondamentale ammodernamento e quindi valorizzazione dello scalo ferroviario che appare certamente non in condizioni ottimali.”

“Il fatto che un treno ad Alta Velocità sosti nella stazione cortonese-precisa l’esponente leghista-deve essere, quindi, un’ulteriore spinta verso quel doveroso restyling di un luogo che presenta varie carenze.” “Per tale scopo-sottolinea il rappresentante della Lega-ho predisposto una specifica mozione in cui chiedo alla Giunta toscana di sollecitare chi di dovere affinchè si proceda, in modo celere, a definire e realizzare tutte le opere, utili per rendere maggiormente funzionale e presentabile il predetto scalo, adeguandolo quindi agli standard europei ed impegnandosi alfine di programmare una completa riapertura della biglietteria, prevedendo altresì un’ottimizzazione dell’attuale orario ferroviario.”

“Puntiamo, dunque-conclude Marco Casucci-a far sì che, vista anche la nuova fermata del Frecciarossa, chi utilizzerà il treno per arrivare in zona, possa essere accolto in un luogo quantomeno decoroso e con tutti i necessari servizi pienamente operativi.”