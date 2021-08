Mattonella di pollo al pomodoro e basilico

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Un’altra ricetta quella di oggi perfetta per un’alimentazione sana, proteica, anche per la dieta e fantastica d’estate perché squisita fredda o da utilizzare a fantasia sulla base che preferite: riso, couscous, verdure, quinoa, ecc..

Re del piatto il filetto leggerissimo di pollo ed i nostri sapori mediterranei: pomodoro e basilico. La presenza poi solo di farina di mandorle, proteica e gluten free, rende il piatto perfetto anche per problemi di intolleranze alimentari.

Farete una bellissima figura presentando a tavola, e sorprenderete tutti con il gusto squisito, grandi e piccoli!

INGREDIENTI:

(per circa 4 persone)

700 gr filetti di petto di pollo(peso crudo)

35 gr farina di mandorle

4 cucchiai concentrato di pomodoro

3 cucchiai origano secco

2 cucchiaio mix aromi per arrosto

1 uovo

2 manciate basilico fresco + altro per decorare

Sale, pepe

Pomodori maturi ma sodi quantità a piacere

Olio extra vergine di oliva

Vi serviranno inoltre:

-Robot da cucina/mixer tritatutto

-Una terrina da forno quadrata circa tra i 15 ed i 20 cm per lato

-Carta forno

PREPARAZIONE:

Togliere con un coltello a lama ben affilata il filamento al centro di ogni filettino di pollo.

Tagliare i filetti a tocchetti quindi passare al mixer/tritatutto pochi secondi per ottenere una macinatura leggermente ‘grossolana’ ma omogenea.

Riporre tutto il macinato così ottenuto in una ciotola capiente quindi unire il resto degli ingredienti – esclusi solo i pomodori interi-compresa una macinata di pepe fresco ed il basilico tritato a coltello.

Impastare perfettamente fino ad ottenere un composto omogeneo, non preoccupatevi se risulterà un pó morbido. Coprire con pellicola alimentare e lasciar riposare in frigo un’ora.

Rivestire perfettamente con carta forno bagnata e strizzata la terrina da forno.

Riempire con l’impasto di pollo pressando con le mani su tutta la superficie a creare una mattonella compatta ed omogeneamente livellata.

Preriscaldare il forno a 220°C.

Infornare al centro del forno tra i 30 e 40 minuti, passati 30 minuti fare la prova stecchino, se esce bene asciutto togliere subito, altrimenti lasciare a cuocere qlc minuto in più.

Attenzione a NON CUOCERE TROPPO o da fredda la mattonella risulterà un pó troppo asciutta. Deve essere cotto il pollo ma morbido, raffreddandosi si assesterà ulteriormente.

Lasciar il pollo raggiungere la temperatura ambiente, quindi con un coltello affilato a lama piatta tagliare la mattonella in fette regolari alte almeno, 1.5 cm.

Se i bordi non sono venuto regolari rifilateli a coltello, ed assaggiate i ritagli per gustare questa delizia!

Disporre le fette di pollo al centro di un vassoio bianco di porcellana e completare con i pomodori maturi a fette o a pezzettoni, basilico, sale, pepe se volete ed un filo di buon olio extra vergine di oliva.

Piatto bellissimo, super proteico e leggerissimo da gustare tiepido, a temperatura ambiente o freddo, squisito!

L’idea in più:

Potete prepararlo uno o due giorni in anticipo e conservarlo in frigo.

Sarà perfetto solo da affettare al bisogno oppure anche da utilizzare a cubettoni su una bella insalatona mista, su riso, cous cous ecc, favoloso!!

Potete usare dei cutter da biscotti per creare forme geometriche e far divertire anche i più piccoli mentre mangiano!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci