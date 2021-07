Mercoledì 7 luglio, presso il Parco del Pionta, in programma il concerto del Quartetto ORT Florentia

Mercoledì 7 luglio, alle ore 19.30, presso le antiche rovine del Duomo Vecchio dentro il Parco del Pionta, si esibirà in concerto il Quartetto ORT Florentia, formato da Virginia Ceri e Alessandro Giani ai violini, Caterina Cioli alla viola e Luca Provenzani al violoncello, tutti musicisti dell’Orchestra della Toscana. Il concerto è in collaborazione con Fondazione ORT – Orchestra della Toscana. In programma musiche di Piazzolla, Gardel, Villa-Lobos, Boccherini, Turina.

Nato nel 2018 con l’intento di promuovere la musica come strumento per lo sviluppo e il benessere della Persona, RiCreando non è solo concerti, ma propone ogni anno masterclasses, corsi, seminari, camminate culturali, orchestre e cori sociali, che vendono sempre al centro l’area del Pionta.

Il concerto è gratuito ma è necessaria la prenotazione. Per prenotare: [email protected], 3408701431.

Il programma che il Quartetto ORT Florentia propone è la metafora perfetta di un viaggio. Inizia da Lucca, dove l’ascoltatore fa il primo incontro con Luigi Boccherini – tra i maggiori rappresentanti di musica strumentale del Classicismo – che nel 1786 si trasferì a Madrid. Seguendo le sue orme il programma si sposta in Spagna, dove troviamo i numerosi lavori alla chitarra flamenca di Joaquin Turina, esponente della nuova scuola musicale spagnola del ‘900. Dalla Spagna si attraversa l’oceano, direzione Rio de Janeiro, per imbattersi nel brasiliano Heitor Villa-Lobos, violoncellista come Boccherini ma con una predilezione per la chitarra come Turina. Dal Brasile si vola quindi in Argentina, pronti a gustare le sonorità tanghere di Carlos Gardel e di Astor Piazzolla. È in particolare quest’ultimo a mostrare le bellezze delle terre argentine, dando al tango una forma più espressiva e astratta, rendendolo celebre nel mondo. E proprio con Piazzolla termina l’avventura: si torna in Italia, alle origini materne del compositore argentino, proprio nella provincia di Lucca, dove il viaggio ha avuto inizio.

Numerosi i partner e i sostenitori che rendono il Festival RiCeando possibile in tutte le sue attività, dai concerti alla formazione: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena Grosseto e Arezzo, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze , Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Monnalisa, Unicoop Firenze Sezione Soci Arezzo, Scuola di Musica di Fiesole e CaMu Arezzo, Associazione Academo, Associazione A piede libero, Comitato Amici del Pionta, A.Gi.Mus. Firenze, AIAM. L’area archeologica è gentilmente concessa dalla Soprintendenza per la realizzazione delle attività concertistiche.

INFO:

Scuola di Musica Le 7 Note

[email protected]

www.scuoladimusicale7note.it

340 8701431