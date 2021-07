Previsto per martedì 6 Luglio l’inizio dei lavori alla scuola di Indicatore

Martedì 6 Luglio avranno inizio i lavori alla scuola di Indicatore, per una durata di circa sessanta giorni.

Un intervento da circa 100.000 euro “la cui esecuzione – sottolinea l’assessore Alessandro Casi – verrà articolata in modo tale da dare priorità agli ambienti interni per poi procedere all’esterno e alla centrale termica. Ovviamente sfruttiamo il periodo estivo per intervenire. Al rientro, i ragazzi troveranno un plesso adeguato”.

Verranno rinnovati gli impianti idrico-sanitari e sostituita l’attuale caldaia con una nuova a condensazione e alto rendimento, una sostituzione prevista anche per gli infissi, mentre le facciate esterne saranno riqualificate.

“Due ulteriori aspetti a sottolineare – prosegue Casi – sono: innanzitutto l’attenzione all’efficienza energetica dell’edificio, un aspetto che non mancheremo di privilegiare anche per altre scuole. In secondo luogo, si tratta di una spesa importante per l’amministrazione comunale che viene finanziata destinando una quota dell’avanzo di bilancio. Dunque è frutto di una manovra finanziaria che privilegia gli investimenti”.