Mese Blu dell’Autismo: domani incontro social con lo scrittore e musicista Fabrizio Acanfora

Il primo incontro del programma From Me To You – Mese Blu di Autismo Arezzo è un confronto che parte da un libro originale e importante di Fabrizio Acanfora.

In altre Parole – Dizionario minimo di diversità (edizioni Effequ), è un saggio che spiega quanto sia importante curare il linguaggio, dedicare attenzione alle parole quando si tratta di inclusione.

Uguaglianza, inclusione, autodeterminazione, autismo, abilismo: parole che dobbiamo usare con coscienza, curare il linguaggio, dedicare attenzione alle parole quando si tratta di inclusione è fondamentale, perché è attraverso le parole che costruiamo la realtà intorno a noi e diamo forma al nostro mondo interiore.

Ne parleremo, in diretta dalla sede di Autismo Arezzo in via Ticino, con Fabrizio Acanfora musicista, scrittore, accademico, blogger, attivista ed artigiano italiano. E’ conosciuto maggiormente per la sua attività di divulgazione scientifica riguardante lo spettro autistico.

Partendo dalla neurodiversità, di cui l’autore Fabrizio Acanfora, autistico, è profondo conoscitore e divulgatore, si esplorano le parole che costellano tutte le forme di diversità: culturali, religiose, sessuali e di genere, legate alla differente funzionalità fisica.

Lo scopo di questo dizionario emotivo non è infatti spiegare il significato letterale di alcuni termini, ma di mostrare le conseguenze che il linguaggio ha sulla visione della diversità.

Dopo aver vinto il Premio nazionale di divulgazione scientifica del CNR nel 2019 con Eccentrico (edizioni effequ), l’autore, che collabora con l’Istituto catalano di Musicoterapia allo sviluppo di nuove metodiche terapeutiche per persone con autismo ed è coordinatore e docente presso il Master in Musicoterapia all’Università di Barcellona, si è cimentato in un dizionario emotivo per mostrare le conseguenze che il linguaggio ha sulla visione della diversità.

