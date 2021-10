Mini Plumcakes golosi ai fiocchi di avena, mele e uvetta

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Oggi prepariamo dei plumcakes monoporzioni golosissimi e leggerissimi, con l’utilizzo di cereali come l’avena e farine di riso e farro.

In più arricchiremo questi super dolcetti con uvetta aromatizzata all’arancia, la dolcezza delle mele di stagione ed il profumo della cannella!

Perfetti quindi anche per intolleranti ai latticini, e per chi vuole una bella sferzata di energia per colazione, merenda, prima di fare sport o semplicemente per coccolarsi con una bella tazza di thè o tisana dopo pranzo oppure anche dopo cena..

Li adorerete!

INGREDIENTI!(per 15/18 plumcakes) :

120 gr uvetta rinvenuta(tenuta a bagno 1 ora in acqua tiepida quindi strizzata e tamponata con carta assorbente da cucina)

100 gr farina riso

100 gr farina farro

50 gr fiocchi avena integrali(più altri per il topping)

2 uova

Cannella 2 cucchiai

Lievito per dolci 1 bustina

1/2 cucchiaino semi bacca vaniglia

150 gr zucchero integrale canna muscobado

50 gr olio semi girasole bio

2 mele golden medie mature

1 arancia bio scorza e succo

PREPARAZIONE:

Montare uova e zucchero con le fruste elettriche per 5/10 min fino ad ottenere un composto denso, liscio ed omogeneo. Sempre con le fruste elettriche alla minima velocità unire la cannella, la vaniglia, i fiocchi di avena, le due farine ed il lievito.

Aggiungere gradualmente il succo di arancia ed infine l’olio.

Quando tutti gli ingredienti saranno perfettamente amalgamati con un mestolo di legno unire le uvette. Per ultimo sbucciate è tagliate a pezzettini non troppo sottili le mele ed incorporare al composto.



Ungere con pochissimo olio o spray anti-aderente ed infarinare uno stampo da plumcakes.

Riempire ogni formina con l’impasto quasi fino all’orlo, quindi cospargete con alcuni fiocchi di avena la superficie.

Infornare in forno caldo a 180°C per 15/18 minuti o fino a doratura…Fare sempre la prova stecchino prima di togliere dal forno.

Sfornare, lasciar intiepidire e gustare anche subito, sono favolosi!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci