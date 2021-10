Montevarchi: arrivano le agevolazioni economiche per il consumo di acqua per l’anno 2021

MONTEVARCHI. L’Amministrazione Comunale di Montevarchi ha pubblicato un nuovo avviso a favore delle famiglie che, sulla base al proprio Isee, possono usufruire di agevolazioni economiche per il consumo di acqua per l’anno 2021, così come previsto dall’Autorità idrica della Toscana. Il nuovo avviso fa seguito al precedente pubblicato nello scorso mese di aprile del quale hanno usufruito 486 nuclei familiari per una spesa complessiva di € 98.921,87 La cifra assegnata all’Amministrazione Comunale di Montevarchi nel 2021 è stata di € 100.983,01. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale cercare di assegnare alle famiglie che ne hanno diritto, l’intera somma a disposizione e pertanto è stato deciso di pubblicare un nuovo avviso. La rimanenza economica attuale è di € 2.061,14. Ciò permetterà al Comune di poter assegnare l’ intero importo a sua disposizione ed evitare di subire tagli per i fondi del prossimo anno, sulla base del regolamento dell’Autorità Idrica Toscana che tende a premiare maggiormente gli enti che distribuiscono alle famiglie l’intera somma assegnata.

Nel 2021 al Comune di Montevarchi sono stati attribuiti circa € 15.000 in più rispetto al 2020 con un aumento della somma a disposizione di circa il 18%. La possibilità di disporre di una cifra maggiore ha permesso all’Amministrazione Comunale, di poter alzare il limite ISEE di accesso al beneficio da € 15.000 a € 17.000 e, per le famiglie numerose, da € 20.000 a € 22.000. In questi giorni il Comune di Montevarchi ha predisposto un avviso pubblico che determina le modalità di accesso alla richiesta di agevolazione e il fac simile di domanda che i cittadini che ne hanno diritto dovranno scaricare e/o compilare e inviare all’ente. Le domande, a seguito dell’emergenza da Covid19 che in questa fase prevede l’accesso all’Ufficio “incomune” previa prenotazione, potranno essere inviate anche con una delle seguenti modalità:

Inviata da e-mail tradizionale alla casella di posta elettronica [email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB)

2. Inviata da PEC personale alla PEC del Comune di Montevarchi:

[email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB).

3. Raccomandata AR indirizzata a: Comune di Montevarchi – piazza Varchi n. 5- 52025 Montevarchi (Arezzo) Per l’invio tramite servizio postale farà fede il timbro di arrivo della richiesta.

4. Per fax al numero 055.982851.

5. La consegna a mano al protocollo presso l’Ufficio InComune di Montevarchi – Via dei Mille n. 7 previa prenotazione chiamando il numero 055.9108246, o scrivendo una mail a [email protected] .

Il modulo di fatto è un’autodichiarazione che occorre compilare e firmare; gli unici allegati richiesti sono la copia del documento di identità ed eventualmente la certificazione di invalidità. Ogni altro tipo di documentazione (Isee, ecc…) non deve essere allegato alla domanda. Sulla base delle domande verrà predisposta una graduatoria fino all’esaurimento del fondo ancora a disposizione. E’ possibile presentare domanda sia per le utenze individuali che per quelle condominiali.

E’ possibile ottenere l’agevolazione anche in caso di morosità. Contattando il numero 055.9108246 l’Ufficio “incomune” di Montevarchi sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e guidare il cittadino alla compilazione della domanda. Il telefono sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.In caso di difficoltà, sarà possibile anche chiedere un appuntamento per essere guidati nella predisposizione della domanda, sempre chiamando il numero 055.9108246 e prenotando un appuntamento. Negli stessi giorni e nello stesso orario all’interno dell’home-page del sito www.comune.montevarchi.ar.it sarà attivo il servizio di chat che anche in questo caso aiuterà il cittadino a compilare la domanda.

L’avviso pubblico e la relativa domanda sono reperibili e scaricabili sul sito Internet dell’ente www.comune.montevarchi.ar.it in home-page nello spazio “in evidenza” alla voce “Utenza debole – agevolazioni consumi idrici anno 2021”.