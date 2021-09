Montevarchi, Bibliopride: dal 27 settembre al 3 ottobre la settimana nazionale delle biblioteche

MONTEVARCHI. Ginestra Fabbrica della Conoscenza aderisce a “Bibliopride – La settimana nazionale delle biblioteche”, promosso dall’Associazione italiana biblioteche e giunto alla decima edizione che si svolgerà dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 con una settimana di proposte e iniziative in presenza e on-line.

Quest’anno, per la prima volta è previsto anche un concorso fotografico aperto a tutti. Il Concorso, dal titolo “Una settimana in biblioteca”, è organizzato in collaborazione con Officine Creative Italiane e con il partenariato culturale di FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Nasce per raccontare, attraverso la fotografia, le biblioteche italiane. Partecipare è semplicissimo: venite a fare i vostri scatti in biblioteca e ricordatevi di inviare le vostre opere con modulo di adesione entro e non oltre il 30 ottobre 2021. Ginestra Fabbrica della Conoscenza è felice di rendere accessibili i propri spazi a tutti i partecipanti nel corso dell’intera Settimana del Bibliopride 2021, durante la quale dovranno essere realizzate le fotografie. Le fotografie ammesse e vincitrici, selezionate da apposita Giuria, saranno pubblicate online e stampate per essere esposte in una mostra fisica itinerante.

Il Regolamento completo del concorso e modalità di partecipazione:https://www.aib.it/attivita/bibliopride/bibliopride-2021/concorso-fotografico-settimana-biblioteca-regolamento/. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Fotoamatori “F. Mochi” di Montevarchi. Queste le altre iniziative organizzate direttamente dalla Ginestra Fabbrica della Conoscenza.

Nella Biblioteca dei ragazzi martedì 28 settembre, ore 17.00 “Come alberi”. Letture e laboratorio per allenarsi a diventare attenti naturalisti e giocare insieme a rappresentare tanti alberi diversi con le forme e con il corpo e scoprire quale ci assomiglia di più!

Attività ispirata ai libri: L’Albero. Guida pratica e poetica alla vita arborea di S. D’Angelo (Topipittori, 2017) – Chi vive nel parco? di Kateryna Mikhalitsyna (Jaca Book, 2020). per bambini da 5 a 8 anni e famiglie

Sabato 2 ottobre, ore 10.30 “Dinostorie”. Divertenti letture animate con protagonisti gli amici dinosauri a cura de I Seminalibri. A seguire laboratorio per piccoli artisti in caverna. per bambini da 4 a 6 anni e famiglie

Tutte le attività sono gratuite, ma i posti sono limitati, perciò è obbligatoria la prenotazione telefonica allo 055 9108351 (da lun a ven 9-19, sab 9-14). Ricordiamo che per partecipare alle iniziative della biblioteca è obbligatorio il green pass o esenzione certificata per tutti gli over 12 e che è obbligatorio indossare la mascherina sopra i 6 anni.

Da venerdì 1 ottobre 2021 online su Soundcloud e pagine social di Ginestra Fabbrica della Conoscenza Incipt letterari speciale Bibliopride è dedicato al libro: Plant revolution: le piante hanno già inventato il nostro futuro di Stefano Mancuso (Giunti, 2017). Le piante consumano pochissima energia, hanno un’architettura modulare, un’intelligenza distribuita e nessun centro di comando: non c’è nulla di meglio sulla terra a cui ispirarsi. Una pianta non è un animale. … Se vogliamo migliorare la nostra vita non possiamo fare a meno di ispirarci al mondo vegetale. Incipt Letterari è un podcast della Biblioteca di Montevarchi dedicato alle prime righe dei romanzi, quelle che vogliono catturare l’attenzione, coinvolgere, suggerire l’atmosfera e creare il mondo nel quale il lettore potrà scegliere di entrare. Gli incipit dei classici della letteratura, dei libri più amati, delle novità editoriali che potrete ascoltare direttamente dalla voce di lettrici e lettori di Ginestra Fabbrica della Conoscenza. Inoltre sono sempre disponibili sul nostro catalogo online della Rete Documentaria Aretina vetrine virtuali con “consigli di lettura” per adulti e bambini sulle tematiche della Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile. Le iniziative sono svolte in collaborazione con la Cooperativa Beta Due.