Montevarchi: l’1 e il 2 ottobre spazio al workshop “IN OPERA-Tra forma e colore”

MONTEVARCHI. Sono aperte le iscrizioni al workshop dal titolo “IN OPERA – Tra forma e colore”, una iniziativa gratuita rivolta ai giovani under 19, che si svolgerà il 1° e il 2 ottobre al Cassero per la Scultura.

Il Workshop, organizzato da Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento – Museo Civico di Montevarchi con la collaborazione di Ginestra Fabbrica della Conoscenza, vede coinvolti due artisti del territorio, il pittore Matteo Benetazzo e lo scultore Carmelo Cutuli, entrambi laureati presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e attivi nel campo dell’arte contemporanea italiana.

L’esperienza che sarà offerta ai partecipanti, partendo dalla collezione del Museo, è quella di un’immersione all’interno del fare creativo, del gesto dell’arte, dell’importanza che quest’ultima può assumere come vera e propria esperienza di vita. La prima parte del workshop prevede un talk della durata di un’ora; i due artisti incontreranno i giovani, coinvolgendoli in un dibattito arricchito da testimonianze video e non solo, riflettendo sul pensiero che l’arte non ha confini, nemmeno legati alla superficie e tantomeno alla materia, un’indagine sulle relazioni e fusioni tra pittura e scultura.

La seconda parte coinvolgerà i partecipanti in un laboratorio creativo, della durata di cinque ore, articolato in due giornate, dove verrà chiesto loro di sperimentare “l’assenza di confine” tra il pensiero creativo e la realizzazione di un elaborato grafico-scultoreo.

Il risultato finale sarà un’installazione tangibile, testimonianza di un’esperienza diretta con “l’operare artistico”, allestita dagli stessi partecipanti nello statuario del Museo e presentata in occasione di un evento dedicato. I tempi di svolgimento del workshop sono i seguenti: venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre ore 15.00-18.00 (Ginestra Fabbrica della Conoscenza); sabato 9 ottobre ore 17.30 (Cassero per la scultura). Per informazioni e prenotazioni: telefono 055.9108274; mail [email protected] – www.ilcasseroperlascultura.it