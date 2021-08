Montevarchi: dal 1° settembre la biblioteca comunale riapre il pomeriggio

Mercoledì 1° settembre la biblioteca Comunale alla Ginestra riapre anche in orario pomeridiano. Pertanto l’orario,sia per la prenotazione, il ritiro e la restituzione dei libri sarà il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9-19 con orario continuato.

Per quanto riguarda invece l’accesso alle sale studio e lettura resta l’intervallo di un’ora dalle ore 13 alle ore 14 per garantire la sanificazione dei locali come previsto dalla normativa anticovid. Il sabato la biblioteca sarà aperta dalle ore 9 alle ore 14. Ricordiamo che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.105/2021, è necessario presentare la Certificazione verde COVID-19 per le persone con più di 12 anni, per accedere ai luoghi della cultura come previsto dal decreto.

Il green pass è valido nei seguenti casi: con certificazione derivante dall’aver effettuato almeno la prima vaccinazione; con certificato di avvenuta guarigione dal Covid; con certificato di tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti all’accesso in biblioteca. Il green pass può essere anche stampato e presentato in formato cartaceo. Per accedere alla struttura continueranno ad essere effettuate la misurazione della temperatura, l’igienizzazione delle mani e le modalità di distanziamento e sicurezza ancora previste.

E’ sempre consigliata la prenotazione per i posti di studio/lettura, al fine di avere la garanzia dell’utilizzo effettivo del servizio al momento dell’arrivo in biblioteca. Pertanto la certificazione verde verrà chiesta a chiunque voglia entrare in biblioteca, per ragioni di studio e di lettura, per andare a scegliere i libri agli scaffali, per partecipare alle attività organizzate dalla biblioteca al chiuso. Coloro che vogliono solo restituire i libri o ritirare libri prenotati, possono non esibire il green pass, restando fuori dalla biblioteca. Il personale incaricato provvederà alla consegna o al ritiro dei libri prenotati o che si intende ritirare.