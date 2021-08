Nota dell’amministrazione comunale sulla richiesta di attivazione del tempo prolungato nella scuola dell’infanzia

In merito a quanto pubblicato sulla stampa circa la richiesta di attivazione del tempo prolungato nella scuola dell’infanzia, l’Amministrazione comunale chiarisce quanto segue:

Le richieste delle famiglie relative al tempo prolungato, per prassi e per norma vengono accolte dall’Ufficio Scuola fino alla fine del mese di settembre, e questo proprio per andare il più possibile incontro alle diverse esigenze.

Ad oggi, dei circa 1000 bambini inseriti nel servizio educativo 0 – 6 anni, le richieste di tempo prolungato pervenute all’Ufficio sono circa 80, distribuite in maniera disomogenea tra le 11 scuole, nidi e infanzia; su questo numero si sta costruendo la risposta, in osservanza delle norme e prescrizioni legate all’emergenza sanitaria.

Si precisa che il tempo prolungato si propone quale progetto pedagogico e non come semplice “babysitting”, pertanto in assenza di un numero congruo di bambini – così come previsto da tutti gli indirizzi pedagocigi – in grado di garantire insieme la valenza educativa e il rispetto delle normativa sanitaria di questo tipo di servizio, quest’ultimo non viene attivato. Si precisa inoltre che, negli ultimi 15 giorni, su 1000 bambini e circa 2000 genitori che usufruiscono dei servizi educativi comunali 0-6 anni, quella arrivata all’Ufficio Scuola il 27 agosto scorso e resa pubblica è una delle soltanto 10 segnalazioni pervenute.