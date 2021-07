Montevarchi, giovedì in piazza lo spettacolo teatrale “I marziani”

Prende il via giovedì 22 luglio alle ore 21.15 in piazza Varchi, l’appuntamento con la rassegna di teatro “Giovedì in piazza” curato dal Centro Commerciale Naturale di Montevarchi che rientra all’interno della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2021”.

Sul palco in piazza Varchi salirà la Compagnia Teatri d’Imbarco per uno spettacolo comico di grande richiamo dal titolo “I marziani” di Alberto Severi con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci. Questa la trama dello spettacolo: Firenze 1963. Condominio di periferia. Alvaro e Mara sono una coppia di mezza età: comunista sfegatato lui, pia e devota a Papa Giovanni lei. Regia e interpretazione amplificano il lato grottesco della storia grazie anche ad una scena di gusto fumettistico e una lingua toscana senza censure che ci fa ridere

di cuore lasciandoci però quell’amaro in bocca dovuto forse al nostro riconoscersi in loro. Un omaggio ridente e poetico dell’autore e della compagnia alla tradizione del teatro vernacolare fiorentino.

Uno spettacolo da non perdere e che saprà conquistare gli spettatori vista la qualità della compagnia e degli attori. Questo il giudizio del giornalista di Rai Tre Francesco Tei che si occupa di cultura: “l’impianto e li linguaggio ricordano quelli del teatro vernacolare… la recitazione di Beatrice Visibelli è un omaggio a quella di Wanda Pasquini… fra battute e momenti davvero comici l’essere marziani diventa il simbolo di una dimensione diversa e migliore di quella della realtà…bravissimo anche Marco Natalucci sia nei momenti comici che in quelli decisamente più seri”

La Compagnia Teatri d’Imbarco è riconosciuta dal MiBAC tra le imprese di produzione di teatro d’innovazione. La compagnia si dedica alla produzione e alla distribuzione delle proprie creazioni, a progetti di formazione e di inclusione sociale, alla cura di una relazione che dal territorio di riferimento, la periferia nord-ovest di Firenze, si muove in tutta la città e l’intera nazione, toccando infine — grazie alla partecipazione ai progetti Erasmus — altri paesi europei.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti. Il teatro all’aperto allestito in piazza Varchi può contenere fino a 200 posti a sedere, distanziati, secondo la normativa anticovid. E’ consigliata la prenotazione sulla piattaforma eventibrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-marziani-giovedi-in-piazza-161606614735

All’ingresso sarà effettuato il triage per la prevenzione dal covid (verifica nominativi, igienizzazione delle mani, controllo della temperatura corporea).

Durante tutta la serata lungo via Roma si svolgerà “Lo sbaracco” con i negozi aperti che metteranno in mostra e in vendita i loro prodotti anche all’esterno del loro punto vendita in un momento in cui sono in corso i saldi estivi.