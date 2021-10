Montevarchi: terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Dante, l’arte, la storia e gli artisti”

MONTEVARCHI. Sabato 9 ottobre, alle 17, presso i locali dell’ex Politeama arriva il terzo appuntamento con il ciclo di conferenze dedicate a Dante Alighieri dal titolo “Dante, l’arte, la storia e gli artisti”, con l’intervento di prestigiosi storici dell’arte.

Il ciclo di conferenze, curato da Antonio Natali (direttore della Galleria degli Uffizi tra il 2006 e il 201), è organizzato dalla Sezione Soci Coop di Montevarchi e San Giovanni Valdarno e rientra all’interno degli eventi che fanno parte della rassegna “L’amor che move il sole e l’altre stelle – Montevarchi celebra Dante”, organizzato dal Sistema Culturale della Città.

Gli incontri si svolgeranno all’interno dell’ex Politeama e non come comunicato in precedenza presso l’Auditorium Comunale, in quanto a seguito della normativa anti-Covid in grado di poter ospitare un numero maggiore di persone.

Sabato 9 ottobre il tema affrontato sarà “1465 Imago Facit: il Dante di Domenico Michelino nel Duomo di Firenze”, con una lezione tenuta da Anna Maria Bernacchioni, collaboratrice del Dizionario Biografico degli Italiani. Anna Maria Bernacchioni, storica dell’arte e collaboratrice del Dizionario Biografico degli Italiani, insegna presso la Facoltà di Lettere e filosofia di Firenze, contribuendo alla realizzazione di diverse pubblicazioni. Tra queste, ricordiamo il volume di Giampaolo Trotta “Gli antichi chiassi tra Ponte Vecchio e Santa Trinita: storia del rione dei Santi Apostoli, dai primi insediamenti romani alle ricostruzioni postbelliche” (Firenze, 1992), oltre alle “Opere curate da Anna Padoa Rizzo Benozzo Gozzoli in Toscana” (Firenze, 1997) e “Arte e committenza in Valdelsa e Valdera” (Firenze, 1997). Queste collaborazioni sono state seguite da ricerche poi apparse in raccolte collettive.

Per partecipare alle conferenze è obbligatoria la prenotazione al numero 3298077420. Si ricorda che gli eventi sottostanno alla normativa anti-Covid con la necessità di dover presentare all’ingresso il green pass.