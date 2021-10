Calcio, Rieti-Arezzo: tutte le informazioni su prevendite e accrediti

Da quest'oggi è aperta la prevendita per il settore ospiti dello stadio Centro d’Italia – Manlio Scopigno di Rieti, dove gli amaranto domenica 10 ottobre alle ore 15 affronteranno i padroni di casa. Il Football Club Rieti ha aperto anche la procedura per gli accrediti.

È aperta la prevendita per il settore ospiti dello stadio Centro d’Italia – Manlio Scopigno di Rieti, dove gli amaranto domenica 10 ottobre alle ore 15 affronteranno i padroni di casa in quello che è il quarto turno del campionato di serie D girone E.

Sono circa 830 i biglietti disposizione per il settore ospiti, riservato ai sostenitori aretini, in vendita online sul circuito Etes , raggiungibile a questo link . Il prezzo è di 11,50 euro compresi i diritti di prevendita.

Su disposizione delle autorità il botteghino non sarà attivo il giorno del match. Per tale motivo i biglietti sono in vendita solo ed esclusivamente online.