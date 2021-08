Musici e racconti di Giostra per Casa Thevenin: appuntamento per mercoledì 25 agosto

AREZZO. Uno scenario tra i più suggestivi della città per un evento di sicuro successo. E a fare da filo conduttore, a pochi giorni dal suo ritorno agli aretini dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, la Giostra del Saracino.

Mercoledì 25 agosto alle ore 21.00, Piazza San Domenico ospiterà “Musici e racconti di Giostra per Casa Thevenin”, serata di note e di narrazione il cui ricavato andrà a favore della fondazione che da 150 anni si occupa dell’accoglienza e della cura di giovani donne e minori in difficoltà. Una serata di beneficenza e solidarietà, la cui scaletta prevede l’esibizione del Gruppo Musici “William Monci” intervallata da conversazioni e approfondimenti su quella che è una delle manifestazioni più identitarie ed amate della città.

Il concerto delle chiarine e dei tamburi dei Musici spazierà dal repertorio dei brani giostreschi a quello delle arie classiche appositamente arrangiate, mentre al microfono del direttore di Teletruria Luca Caneschi, conduttore della serata, si alterneranno personaggi della Giostra e quartieristi che hanno fatto parte in passato del Gruppo Musici: tra loro, Giorgio Marmorini, Mauro Naccarato, Giacomo Magi, Franco Grotti e il coordinatore di regia Enrico Lazzeri. Con loro saranno ricordati aneddoti, storie e curiosità – spesso sconosciute ai più – che hanno caratterizzato la Giostra, rendendola celebre ed amata anche oltre i confini della città.

“Stiamo lentamente e prudentemente tornando a ritrovarci per dare vita a momenti di svago e di solidarietà – commenta il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri. – Non posso che essere soddisfatto della collaborazione dimostrata dall’amministrazione comunale che ci ha supportato con il patrocinio, e della grande generosità del Gruppo Musici, da tempo ormai amico di Casa Thevenin. Sono certo che gli aretini risponderanno con entusiasmo e verranno numerosi, nel pieno rispetto di quanto ancora impongono le norme di sicurezza sanitaria, ad ascoltare le note e i racconti della Giostra. Grazie fin d’ora a tutti coloro che vorranno lasciare un contributo alla fondazione, che verrà destinato ad ampliare i servizi che stiamo svolgendo sul territorio. Uno in particolare, e che vedrà la luce tra poco, è il progetto del piccolo polo culturale per i bambini, uno spazio dove poter conciliare gli impegni scolastici con il diritto al gioco e al tempo libero, tra libri e tante attività ludico-ricreative”.

“Siamo felici di poter dare il nostro apporto in aiuto e sostegno di Casa Thevenin – dichiara Mauro Nappini, presidente del Gruppo Musici “W. Monci”. – Le conseguenze del periodo difficile che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo rendono sempre più importanti le attività di supporto e assistenza che gli enti benefici sono chiamati a seguire. Casa Thevenin svolge un ruolo particolarmente delicato e sensibile, per questo abbiamo scelto di essere al suo fianco”.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Arezzo. L’ingresso in piazza è gratuito e ad offerta libera: l’accoglienza del pubblico sarà gestita nel rispetto della normativa anti-Covid, fino ad esaurimento posti.