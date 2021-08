L’Arezzo calcio femminile in ritiro a Chitignano: mister Testini ha omaggiato la sindaca Calbi con il gagliardetto ufficiale amaranto

La sindaca Calbi: “Sono onorata di aver ospitato a Chitignano l’Acf Arezzo. Ringrazio il mister Testini per avermi consegnato il gagliardetto ufficiale amaranto e per aver scelto, insieme alla società, il nostro paese come sede della sessione di preparazione".

Si è conclusa ieri l’esperienza dell’Acf Arezzo in ritiro a Chitignano. Per la prima sessione estiva di allenamenti, quest’anno la società sportiva ha scelto il tranquillo paese casentinese, che ha accolto con entusiasmo l’intera squadra e lo staff amaranto.

Gli allenamenti si sono svolti presso l’impianto sportivo di Chitignano dal 16 al 22 agosto con sedute previste sia al mattino che al pomeriggio. Le ragazze dopo il ritrovo di lunedì 16 agosto al centro sportivo “Il Caggio” di Ceciliano, per la consegna del materiale e il primo ciclo di tamponi, si sono trasferite in Chitignano e hanno alloggiato all’Hotel Docciola.

“Sono onorata di aver ospitato a Chitignano l’Acf Arezzo – ha dichiarato la sindaca Valentina Calbi – ringrazio il mister Testini per avermi consegnato il gagliardetto ufficiale amaranto e per aver scelto, insieme alla società, il nostro paese come sede della sessione di preparazione. Un in bocca al lupo a tutta la squadra per il prossimo campionato!”