Nasce #AR1923, il programma ufficiale della gare casalinghe del Cavallino

Il magazine è ottimizzato per tutti gli smartphone ed è un prodotto completamente gratuito, realizzato dall’area comunicazione della società amaranto per intrattenere i tifosi nei minuti che precedono la gara.

In occasione della gara casalinga contro il Foligno di domenica prende il via una iniziativa rivolta a tutti i tifosi amaranto. Sarà infatti disponibile in formato digitale, a partire dalle ore 12 di domani (sabato 16 ottobre), il match program ufficiale della Società Sportiva Arezzo. Un magazine che al debutto si presenta con 14 pagine per immergersi nel mondo del Cavallino con notizie, curiosità ed approfondimenti.

Nel primo numero di #AR1923, dopo il saluto del presidente Fabio Gentile spazio al film delle prime quattro giornate di campionato con contenuti interattivi: cliccando nell’apposita sezione sarà possibile rivivere le fasi salienti della partita, marcatori e tabellino. Ecco quindi classifica e prossimi impegni, quindi la scheda sul Foligno, l’identikit del difensore amaranto Paolo Lomasto e le news sul settore giovanile. Non poteva mancare uno spazio per i partner del Cavallino, uniti nel Club1923 ed una presentazione della prossima trasferta in calendario.

#AR1923 è scaricabile dal sito ufficiale della società, dal canale Telegram e da tutti gli altri social a tinte amaranto. Sarà inoltre possibile scaricare e leggere #AR1923 inquadrando con il proprio cellulare il QRcode posizionato alle biglietterie, ai varchi di ingresso dello stadio ed ai bar interni al Comunale. #AR1923 è ottimizzato per tutti gli smartphone ed è un prodotto completamente gratuito, studiato e realizzato dall’area comunicazione della società amaranto, per intrattenere i tifosi nei minuti che precedono la gara.