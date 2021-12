Nasce l’Associazione Culturale “Paradise for Artists” ad Arezzo

AREZZO – Con molto piacere, annunciamo che è nata una nuova Associazione Culturale ad Arezzo. Come già annunciato il 30 luglio 2021, il giorno del compleanno del grande GIORGIO VASARI, siamo riusciti ad aprire l’Associazione Culturale PARADISE FOR ARTISTS, una sorta di sede Aretina per il Nonprofit americano PARDISE FOR ARTISTS INC. che si prefigge i stessi scopi e obbiettivi. Siete tutti invitati a sentire le novità e festeggiare con noi con una serata di arte molto speciale sabato 11 dicembre alle ore 18:00 a Via Cavour 85 ad Arezzo. Via Cavour 85 diventa anche sede dell’Associazione.

Vi presentiamo questa grande novità con enorme felicità sabato. L’evento inizierà con una breve presentazione dell’Associazione Culturale e i suo Fondatori. Danielle Villicana, presidente, Maurizio D’Annibale, vicepresidente e Daniele Alfani, segretario, presenteranno i loro progetti che onorano il grande Giorgio Vasari e gli artisti contemporanei del terittorio di Arezzo e il mondo.

Non mancate, sarà una opportunità per parlare del nostro primo progetto per onorare Giorgio Vasari, “Un Monumento Equestre per Giorgio Vasari”.

La serata presenta anche un’occassione per conoscere un nuovo artista di grande talento che fa sognare. Chi partecipa all’evento puo vedere la mostra personale “Luigi Cacciapuoti: Vedute di Costiera Amalfitana” con circa 25 bellissime opere, eseguite a olio su tavola, in visione.

La mostra prosegue fino a gennaio 2022 dietro appuntamento.

L’evento è ad ingresso libero nel pieno del rispetto delle norme Anti-Covid ed è organizzato dall’Associazione Culturale PARDISE FOR ARTISTS.

L’obiettivo di “Paradise for Artists”

La nostra Società senza scopo di lucro PARADISE FOR ARTISTS INC. è stata fondata a Pasadena, California, per onorare Giorgio Vasari, un architetto, pittore e biografo italiano che è spesso chiamato il primo storico dell’arte, così come i molti artisti di cui ha scritto nel suo famoso libro “Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori“, che documenta la vita di artisti rinascimentali come Michelangelo e molti altri famosi e non famosi. Danielle Villicana, Maurizio D’Annibale e Dr. Alexander Villicana hanno fondato la Società senza scopo di lucro negli Stati Uniti. Il nostro scopo specifico sarà quello di creare progetti educativi e monumenti in bronzo (creati da artisti locali e internazionali) e rinnovare l’interesse per questi famosi artisti. Creeremo anche progetti specifici per creare interesse per l’arte e gli artisti contemporanei. L’Associazione Culturale ad Arezzo ci crea una sede in Italia.

Breve biografia

Luigi Cacciapuoti è un pittore di scuola puteolana. Lui rappresenta uno degli ultimi baluardi della scuola classica napoletana. I suoi paesaggi e le sue marine appassionano allo stesso tempo sia gli amanti di scuola classica che neorealista. Tolgono letteralmente il fiato per la loro bellezza.

Una cromatica forte e decisa, con un sapiente uso dei colori vivaci, conferisce alle opere del Cacciapuoti una staordinaria trasparenza e nitidezza che le rende uniche ed irripetibili. Sono piccoli capolavori delle vedute più belle d’Italia se non del mondo. Le scene dipinte includono Capri, Ischia, Sorrento, Amalfi, Napoli e ditorni.

Per informazioni si prega di contattarci al numero (+39) 338 6005593 o alla seguente email: [email protected] o al sito web: www.ParadiseforArtists.org.