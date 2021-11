Nove Colli 2022: ecco tutte le date per le iscrizioni

La data già segnata in rosso da tutti gli appassionati è quella del 22 maggio 2022 con la Nove Colli che tornerà nella sua collocazione classica, quella primaverile, dopo la cinquantesima edizione andata in scena nel mese di settembre con una straordinaria partecipazione di cicloamatori e pubblico. Si rimette in modo dunque tutta la macchina organizzativa e sono diverse le date a cui gli appassionati dovranno fare attenzione per potersi iscrivere.

Le date

Dalle ore 10 del 25 novembre alle 22 del 5 dicembre sarà attiva la finestra per le iscrizioni di chi ha il diritto alla prelazione: fanno parte di questo gruppo tutte le persone che dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a causa dell’emergenza sanitaria hanno pagato l’adeguamento per partecipare all’edizione 2021, ottenendo così il diritto al pettorale del 2022 al costo di € 110. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente con carta di credito.

Il 15 dicembre alle ore 12 partirà invece l’ultimo click day di vendita “libera” con 1000 pettorali garantiti più eventualmente i posti rimasti liberi dalla fase precedente.

Rimane attivo il pacchetto pettorale+hotel. Il numero e le modalità verranno rese note successivamente.

Tutti i tipi di iscrizione danno diritto al pettorale più il gadget Nove Colli 2022 più l’ingresso in griglia legato all’ordine di iscrizione o al merito, come esplicitato nel regolamento.