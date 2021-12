Obbligo di mascherine nel centro di Anghiari dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Nella giornata di oggi il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri ha emesso un’ordinanza (la numero 97) che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto all’interno del centro storico del paese per tutte le Festività Natalizie, a partire da domani (23 dicembre 2021) e fino al 9 gennaio 2022 compreso.

Una misura di tutela per i cittadini e per i visitatori nel rispetto di quei comportamenti che possano diminuire la circolazione del Coronavirus, in un periodo che sta facendo registrare, nell’intero territorio nazionale, un innalzamento della curva epidemiologica. Mantenere la distanza di sicurezza, evitare assembramenti ed indossare correttamente i dispositivi di protezione (quindi la mascherina) nei luoghi chiusi e all’aperto, per evitare il più possibile criticità e per prevenire la diffusione del virus, senza rinunciare a vivere l’atmosfera Natalizia che si respira in questi giorni ad Anghiari.

“Verranno rafforzati i controlli da parte della Polizia locale che sarà affiancata da addetti – ha spiegato il sindaco Polcri – che avranno il compito di richiamare l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di utilizzare le mascherine”.