Orgoglio Amaranto: nuovo tesseramento in vista delle elezioni e consegna dei voucher: sede aperta oggi e domani

Anche oggi e domani la sede di Orgoglio Amaranto in Curva Sud è aperta.

Tutti coloro che hanno scelto le opzioni per il voucher merchandising dell’Arezzo, il voucher per il prossimo abbonamento o coloro che hanno optato per la restituzione della quota, possono andare a ritirarli oggi pomeriggio nella sede di OA allo stadio dalle 18 alle 20, oppure domani mattina dalle 10 alle 13.

Nell’occasione parte anche la campagna del nuovo tesseramento. Si tratta di un momento fondamentale visto che, dopo la proroga dovuta alla pandemia, si avvicina la fine del mandato di questo direttivo. A breve saranno aperte le candidature e indette nuove elezioni alle quali potranno partecipare soltanto i soci in regola con il tesseramento.