Partiti i campionati giovanili della Scuola Basket Arezzo

Ci sono voluti più di 400 giorni di attesa ma alla fine sono riprese anche le partite ufficiali del settore giovanile della Scuola Basket Arezzo. La partecipazione ai campionati di Eccellenza Under 18 ed Under 15 ha permesso al vivaio amaranto di tornare a disputare partite ufficiali valide per la stagione 2020/2021.

I primi a scendere in campo sono stati i ragazzi della Chimet Under 15 Eccellenza che domenica hanno affrontato in trasferta Firenze Basketball Academy. Un inizio complicato ha pregiudicato il quintetto di coach Evangelisti che dopo essere scivolato anche a -25 ha cominciato a giocare con maggiore convinzione. In campo la Chimet è apparsa trasformata e nella seconda parte di gara è arrivata fino a 6 lunghezze di svantaggio prima di cedere 91-76.

Lunedi è stata poi la volta della Tecnoil Under 18 Eccellenza che è stata battuta di misura dal Pistoia Basket 2000, formazione accreditata per la vittoria finale di questa prima fase. Gli amaranto hanno giocato una gara a viso aperto rimanendo in scia ai quotati avversari per tutta la durata dell’incontro. Purtroppo però nel finale alla SBA è mancato il guizzo per poter agganciare Pistoia e la mancanza di energie ha pregiudicato il finale dove alcuni errori hanno premiato gli avversari che si sono imposti per 86 a 79.

Nel prossimo turno doppia trasferta con la Tecnoil Under 18 impegnata Mercoledi prossimo a Firenze contro la Legnaia, mentre la Chimet Under 15 Eccellenza sarà impegnata domenica alle ore 17 a Reggello.

Under 18 Eccellenza

Tecnoil Scuola Basket Arezzo-Pistoia Basket 2000 79-86

Parziali: 15-19; 35-40; 58-66

Tecnoil: Bianchi 1, Ghini 28, Cerofolini 2, Calzini, Matiz, Cavina, Furini 2, Marroni 9, Cresti 13, Di Nuzzo 6, Andreani 18, Marcantoni. All. Evangelisti

Under 15 Eccellena

Firenze Basketball Academy – Chimet SBA Arezzo 91-76

Parziali: 33-17; 53-35; 70-60

Chimet: Lanucci 5, Ciuffoni, Franceschi 2, Bazan 33, Miotti, Corti 3, Lambruschini 4, Vagnuzzi 19, Cassi, Borri 8, Pasquini 2, Polverini. All. Evangelisti Ass. Tavanti