Pesto di rucola e arachidi

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Oggi prepariamo insieme una delle ‘regine’ delle ricette estive: il pesto.

Ma non un pesto classico…un pesto molto sfizioso e particolare che sono sicura vi conquisterà!!

Inoltre non utilizzando aglio crudo lo troverete estremamente leggero e digeribile, perfetto non solo per la pasta calda ma anche per quella fredda, per orzo, farro, da usare per i crostini o da spizzicare con crackers e grissini, una delizia!!

Io ho utilizzato della rucola gentile del mio piccolo orticello e l’olio prodotto dalla mia famiglia, e questo é decisamente un valore aggiunto se anche voi come me potete disporre di questi ingredienti genuini!!

Vi servirà un robot da cucina bello capiente ed in pochi minuti avrete un pesto pronto profumatissimo!!

INGREDIENTI:

(per circa 4 barattolini di pesto/10 persone)

150gr rucola fresca(lavata e tamponata bene)

50 gr arachidi tostate salate

100 gr parmigiano reggiano grattugiato

125 ml olio extra vergine di oliva

1/2 cucchiaino sale grosso

Vi servirà inoltre:

Un robot da cucina bello capiente

PREPARAZIONE:

Mettere sul fondo del bicchiere metà olio, sale, metà parmigiano e metà arachidi.

Sopra mettere metà della rucola premendo leggermente il tutto quindi chiudere il bicchiere ed azionare alla massima velocità per una decina di secondi, o finché non otterrete un composto omogeneo.

Attenzione a non frullare troppo per non scaldare/ossidate la rucola che prenderebbe un brutto colore scuro.

A questo punto inserire nel bicchiere il resto degli ingredienti con la stessa sequenza di prima e frullare il tutto. Et voilà!!!

L’idea in più: potete riempire dei barattolini e surgelarli, all’occorrenza vi basterà togliere un barattolino qualche ora prima e metterlo in frigo a decongelare piano piano, il pesto tornerà come appena fatto!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci