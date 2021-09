Piazza San Giusto, ordinanza revocata: via libera ai tavoli all’aperto

Relativamente alla questione del posizionamento dei tavoli esterni dei locali che insistono su Piazza San Giusto e della ordinanza di rimozione degli stessi in vista della cena propiziatoria del quartiere di Porta Sant’Andrea, l’Amministrazione comunale informa che, su segnalazione di uno dei due locali presenti nella piazza pervenuta tramite associazione di categoria e dopo ulteriore verifica con la dirigenza dello stesso Quartiere, si è provveduto alla revoca dell’ordinanza, la cui contestazione pubblica risulta pertanto successiva all’atto amministrativo.

“Stiamo facendo ogni sforzo per cercare di far vivere alla città questi giorni di Giostra nella maniera per quanto più possibile vicina alla consuetudine – spiega l’assessore alla attività produttive Simone Chierici. – Siamo ancora in stato di emergenza sanitaria e sono ormai note a tutti le regole che siamo chiamati a rispettare.

E siamo anche consapevoli dei sacrifici che queste limitazioni possono comportare, ma al contempo certi della collaborazione della città. Poniamo molta attenzione alle esigenze di tutti e quando un problema puó essere risolto, lo risolviamo. Il contenuto dell’ordinanza è cambiato al mutare delle esigenze del quartiere e delle relative condizioni di sicurezza, non già per una protesta urlata sui social” conclude l’assessore.