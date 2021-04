Plumcake salato prosciutto cotto e pisellini

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Dopo la settimana di Pasqua probabilmente un pó pesante per tutti noi, c’è di sicuro la voglia di gustare qualcosa di gustoso e sfizioso ma magari leggero e adatto in qualunque momento della giornata: colazione, antipasto, piatto unico a pranzo o cena, merenda, aperitivo o stuzzichino! Un passpartout insomma che vi farà stare ai fornelli il minimo indispensabile ma che vi darà un risultato super di gusto e aspetto… farete insomma un figurone a tavola con semplici ingredienti e un pó di fantasia nell’accompagnare il piatto con verdure, formaggi ecc..

Pronti allora?!

INGREDIENTI(per uno stampo) :

170 gr prosciutto cotto (di prima qualità) a dadini

200 gr pisellini (io ho usato quelli primizia surgelati spadellati circa 10 min con un filo di olio, sale, pepe ed 1 spicchio aglio vestito)

3 uova fresche

150 ml latte fresco

6 cucchiai olio extra vergine di oliva

1 bustina lievito per torte salate

300 gr farina tipo ‘0’

1 stampo per plumcake oliato ed infarinato(io ho usato sempre olio e.v.o. ed un velo di farina)

1/2 cucchiaino sale

Pepe fresco macinato al momento

PREPARAZIONE:

In una ciotola capiente sbattere leggermente le uova, unire il latte, l’olio, il sale, il pepe a piacere.

Amalgamare in un sol colpo la farina pre-miscelata con il lievito fino a formare una pastella liscia e senza grumi.

Terminare l’impasto amalgamando delicatamente con un mestolo di legno il prosciutto cotto ed i pisellini.



Versare – in maniera uniforme- nello stampo oliato ed infarinato l’impasto, quindi spolverare la superficie con il pepe fresco macinato al momento.

Infornare in forno caldo a 180°C per circa 40 minuti(fare per sicurezza la prova stecchino), sfornare e lasciar raffreddare almeno 15 minuti prima di togliere dallo stampo.

Servire tiepido o temperatura ambiente a fette alte.

Accompagnare a piacere con formaggio spalmabile o stagionato.

L’idea in più:

Si conserva perfettamente in sacchetto freezer chiuso 3/4 giorni, al bisogno scaldare a fette alte 2/3 minuti nel tostapane e servire subito, sarà fantastico come appena sfornato!

Si può anche preparare in largo anticipo, surgelare e farlo rinvenire a temperatura ambiente per poi infornarlo di nuovo 10 min a 180°C per una resa al top!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci