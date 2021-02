Poppi: Nuove Acque al lavoro a Ponte a Poppi martedì 9 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

I tecnici di Nuove Acque hanno programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Ponte a Poppi martedì 9 febbraio dalle 9.00 alle 12.00, quando è prevista la temporanea interruzione dell’erogazione in via XXV Aprile, via Cappuccini, via Primo Maggio, via Resistenza, Piazza della Libertà, via della Fiera, via Roiesine, via Certomondo, via della Vigna, via Torricella, via Trento, via Fiorentina, via Panoramica, via Europa.

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee uscite di acqua torbida.